¿Es saludable comer palta todos los días?

Siete de cada diez argentinos con EPOC lo desconocen
La enfermedad afecta a más de 2 millones de personas en el país. Los especialistas advierten que los síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el sedentarismo.
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
El avocado toast se volvió un clásico en cafeterías y hogares de todo el mundo, posicionando a la palta como uno de los alimentos más populares de la última década. Sin embargo, su incorporación cotidiana genera dudas: ¿es recomendable comerla todos los días?
De acuerdo con especialistas consultados por Good Housekeeping, la respuesta es sí, pero con límites claros. Una palta entera aporta unas 322 calorías, 29 gramos de grasas saludables, 14 gramos de fibra y múltiples vitaminas y minerales. Entre ellos destacan el potasio, el magnesio, el folato y las vitaminas B6, C y K, además de antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, vinculados a la protección cardiovascular y ocular.
Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard mostró que quienes consumen al menos una palta por semana presentan un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y hasta un 21% menos de enfermedad coronaria. Incluso, otras investigaciones asociaron su consumo frecuente con menor riesgo de diabetes.
Aun así, la moderación es fundamental. La nutricionista Gerri French recomienda no superar media palta diaria, ya que el exceso puede elevar innecesariamente la ingesta calórica y de grasas. Además, personas con problemas renales deben controlar su consumo por el alto contenido de potasio.
La recomendación general es incorporar entre un tercio y media palta al día, sustituyendo alimentos procesados y acompañándola con opciones saludables. De este modo, es posible aprovechar sus beneficios sin riesgos para la salud.
