EE.UU. elimina la exención arancelaria para pequeños paquetes

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, puso fin este viernes a la exención arancelaria que beneficiaba a los envíos internacionales de hasta 800 dólares.

La medida, implementada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, implica que los paquetes ingresados al país ya no estarán exentos de impuestos, independientemente de su valor.

Durante un período de transición de seis meses, los envíos postales podrán optar por un arancel fijo que variará entre 80 y 200 dólares por paquete, de acuerdo al país de origen. Una vez cumplido ese plazo, se aplicarán las tarifas arancelarias estándar correspondientes a cada producto.

Esta decisión amplía la adoptada a comienzos de año, cuando se revocó la exención para los envíos procedentes de China, y ahora alcanza a todos los países.

De esta manera, los bienes que antes ingresaban bajo el régimen “de minimis”, es decir, con valor inferior a 800 dólares y libres de impuestos, quedarán sujetos a gravámenes. Para el sistema postal internacional, la tarifa aplicable será la del país de origen o el arancel fijo establecido.