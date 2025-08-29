EE.UU. elimina la exención arancelaria para pequeños paquetes

Erupción del monte Shinmoe en el suroeste de Japón
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.
Desde hoy, todas las importaciones menores a 800 dólares deberán pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares, según el país de origen.Internacionales29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, puso fin este viernes a la exención arancelaria que beneficiaba a los envíos internacionales de hasta 800 dólares.
La medida, implementada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, implica que los paquetes ingresados al país ya no estarán exentos de impuestos, independientemente de su valor.
Durante un período de transición de seis meses, los envíos postales podrán optar por un arancel fijo que variará entre 80 y 200 dólares por paquete, de acuerdo al país de origen. Una vez cumplido ese plazo, se aplicarán las tarifas arancelarias estándar correspondientes a cada producto.
Esta decisión amplía la adoptada a comienzos de año, cuando se revocó la exención para los envíos procedentes de China, y ahora alcanza a todos los países.
De esta manera, los bienes que antes ingresaban bajo el régimen “de minimis”, es decir, con valor inferior a 800 dólares y libres de impuestos, quedarán sujetos a gravámenes. Para el sistema postal internacional, la tarifa aplicable será la del país de origen o el arancel fijo establecido.
El Gobierno venezolano alertó en la ONU por la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas y exigió su retirada inmediata.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El accidente ocurrió en Shanklin, Isla de Wight, durante una clase de vuelo. Una persona permanece hospitalizada en estado grave.
El presidente destacó la participación ciudadana en plazas públicas y en redes sociales durante la primera jornada de inscripción en la Milicia Bolivariana.
El organismo internacional confirmó que medio millón de personas están afectadas. Israel rechazó el informe, responsabilizó a Hamas y advirtió sobre una inminente ofensiva militar.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.