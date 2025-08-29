El calendario de Messi con Argentina hasta 2026

Colapinto fue 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos
El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos en Zandvoort con un tiempo de 1:12,276, a casi dos segundos del líder Lando Norris.
El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.Deportes29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Lionel Messi sorprendió al dejar entrever que el choque frente a Venezuela, el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental, podría ser su último partido oficial con la Selección argentina en territorio nacional. “Va a ser muy especial porque es el último de Eliminatorias. No sé si habrá amistosos después, pero lo vamos a vivir de esa manera con mi familia”, expresó tras brillar en el Inter Miami.
A los 38 años, el capitán sigue en un nivel competitivo en la MLS y cada convocatoria con Argentina genera expectativa. Con 193 partidos y 112 goles en la albiceleste, es el máximo artillero histórico del equipo.
De acuerdo al calendario FIFA, tras el duelo ante Venezuela y la visita a Ecuador el 9 de septiembre, Argentina afrontará amistosos en octubre en Estados Unidos (Miami y Chicago) y en noviembre en Angola e India.
El próximo gran compromiso oficial será la Finalissima frente a España en marzo de 2026, aún con sede a definir. Luego, en junio, se jugarán dos amistosos antes de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio en México y se extenderá hasta el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
El sorteo de grupos está programado para el 5 de diciembre de 2025 y marcará la hoja de ruta de lo que podrían ser los últimos pasos de Messi en un Mundial con Argentina.
