El calendario de Messi con Argentina hasta 2026

Lionel Messi sorprendió al dejar entrever que el choque frente a Venezuela, el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental, podría ser su último partido oficial con la Selección argentina en territorio nacional. “Va a ser muy especial porque es el último de Eliminatorias. No sé si habrá amistosos después, pero lo vamos a vivir de esa manera con mi familia”, expresó tras brillar en el Inter Miami.



A los 38 años, el capitán sigue en un nivel competitivo en la MLS y cada convocatoria con Argentina genera expectativa. Con 193 partidos y 112 goles en la albiceleste, es el máximo artillero histórico del equipo.

De acuerdo al calendario FIFA, tras el duelo ante Venezuela y la visita a Ecuador el 9 de septiembre, Argentina afrontará amistosos en octubre en Estados Unidos (Miami y Chicago) y en noviembre en Angola e India.



El próximo gran compromiso oficial será la Finalissima frente a España en marzo de 2026, aún con sede a definir. Luego, en junio, se jugarán dos amistosos antes de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio en México y se extenderá hasta el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El sorteo de grupos está programado para el 5 de diciembre de 2025 y marcará la hoja de ruta de lo que podrían ser los últimos pasos de Messi en un Mundial con Argentina.