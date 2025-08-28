Avanzan las obras de ordenamiento vial en María Teresa

Robaron una bomba centrífuga en el Club Sportivo de María Teresa
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
La Comuna de María Teresa lleva adelante una obra de ordenamiento vial en la intersección de las calles Sáenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios (tránsito pesado) y Pedro Loretto.
Los trabajos consisten en la construcción de cordón cuneta y la reorganización de la circulación vehicular en un sector que concentra gran movimiento de tránsito pesado y liviano.
Según informaron desde la gestión comunal, la propuesta nació en el marco del programa “María Teresa Participa” y de las charlas vinculadas a la renovación y obtención de licencias de conducir, donde los vecinos plantearon la necesidad de mejorar la seguridad vial en ese punto estratégico.
“El objetivo es ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y embellecer la zona”, explicaron desde la comuna, destacando que se trata de una obra surgida del diálogo y la participación ciudadana.
Cada avance, remarcaron, constituye un paso hacia un pueblo más seguro, ordenado y agradable para vivir.
La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.
El 25 de agosto se realizará en el CIC una jornada para nuevos operarios y trabajadores que deban renovar su habilitación en el uso de agroquímicos.
El Centro Cultural Comunal abrirá un nuevo espacio de formación en judo desde el 2 de septiembre, a cargo del instructor Claudio Gustavo Pippo (1° DAN).
La calle Pedro Loretto estrena tiras LED que destacan el diseño de sus canteros y embellecen el espacio público de María Teresa.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
El Presidente se reunirá este jueves con empresarios en el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, primera mujer en presidir la entidad.
La Justicia Federal analiza contrataciones por más de $8.000 millones adjudicadas a la droguería Suizo Argentina desde el Ministerio de Seguridad. El juez Casanello investiga posibles coimas.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.