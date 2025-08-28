Avanzan las obras de ordenamiento vial en María Teresa

La Comuna de María Teresa lleva adelante una obra de ordenamiento vial en la intersección de las calles Sáenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios (tránsito pesado) y Pedro Loretto.

Los trabajos consisten en la construcción de cordón cuneta y la reorganización de la circulación vehicular en un sector que concentra gran movimiento de tránsito pesado y liviano.

Según informaron desde la gestión comunal, la propuesta nació en el marco del programa “María Teresa Participa” y de las charlas vinculadas a la renovación y obtención de licencias de conducir, donde los vecinos plantearon la necesidad de mejorar la seguridad vial en ese punto estratégico.

“El objetivo es ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y embellecer la zona”, explicaron desde la comuna, destacando que se trata de una obra surgida del diálogo y la participación ciudadana.

Cada avance, remarcaron, constituye un paso hacia un pueblo más seguro, ordenado y agradable para vivir.