River y Unión se juegan el pase a cuartos de Copa Argentina

River Plate y Unión de Santa Fe se medirán este jueves 28 de agosto desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que Matías Billone oficiará de cuarto árbitro. La particularidad es que no habrá VAR.



El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, buscará dar un paso más en la competencia para instalarse entre los mejores ocho equipos del torneo. Los convocados incluyen a figuras como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Sebastián Driussi.

Por el lado del Tatengue, Leonardo Madelón apuesta a mantener el buen presente tras golear a Rosario Central y empatar frente a Huracán en el Torneo Clausura, donde marcha quinto a tres puntos de Estudiantes, el líder del Grupo A.

Las probables formaciones son:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El partido se podrá seguir en vivo por la señal de TyC Sports, con amplia cobertura para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 21.15; Chile, Venezuela, Bolivia y Miami a las 20.15; Ecuador, Colombia y Perú a las 19.15; y México a las 18.15.