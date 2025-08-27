Convocan a protestar contra Milei en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles a partir de las 14 una caravana de la Alianza La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, con el objetivo de apuntalar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.



La actividad oficial está prevista en autos, con inicio en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y llegada a la calle Portela, en Lomas de Zamora. Desde la Casa Rosada confirmaron la convocatoria, que se da en medio del impacto político por el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador Eduardo “Lule” Menem.

En paralelo, vecinos de la zona comenzaron a organizarse y difundieron mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp para expresar su rechazo a la visita presidencial. Bajo consignas como “Decile basta a Milei”, llamaron a concentrarse para manifestar su descontento.

El texto de la convocatoria agrega: “Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos. Milei visita Lomas y no es bienvenido”.