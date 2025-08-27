Venezuela denuncia despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

La Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes lo que calificó como una “escalada de acciones hostiles” de Estados Unidos, tras el despliegue de dos buques de guerra en el mar Caribe.

Según el comunicado oficial, se trata del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News, cuya llegada a aguas cercanas a Venezuela está prevista para principios de la próxima semana.

El Gobierno venezolano advirtió que esta presencia “constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, señalando que el ingreso de un submarino nuclear contradice el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

La misión diplomática también consideró que estas maniobras son un acto de intimidación contrario a la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad e independencia de otros países.

Finalmente, Venezuela reiteró su compromiso con la paz, el desarme y la defensa de la región como Zona de Paz, y pidió a la comunidad internacional respaldar el llamado al cese inmediato de la presencia militar estadounidense en el Caribe.