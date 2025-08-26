Dembélé: “Messi es el más grande de todos”

Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
Ousmane Dembélé, una de las figuras del fútbol europeo y principal candidato a quedarse con el próximo Balón de Oro, destacó el rol clave que tuvo Lionel Messi en su crecimiento como jugador profesional.
El delantero recordó su etapa en el Barcelona, donde compartió vestuario con el capitán de la Selección argentina entre 2017 y 2021. En diálogo con la revista Four Four Two, confesó: “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.
Dembélé aseguró que su vínculo con el rosarino fue inmediato: “Mi casillero estaba junto al suyo en el Camp Nou y desde el primer día me apoyó. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Tuve una muy buena relación con él”.
El actual jugador del PSG no ocultó su admiración y señaló: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.
Ya consolidado en el club parisino, Dembélé reconoció que sueña con conquistar el máximo galardón individual: “¡Balón de Oro! Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista”.
