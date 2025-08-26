Caída de helicóptero en Reino Unido dejó tres muertos

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción en su proceso penal
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El accidente ocurrió en Shanklin, Isla de Wight, durante una clase de vuelo. Una persona permanece hospitalizada en estado grave.Internacionales26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Tres personas perdieron la vida y una resultó gravemente herida tras la caída de un helicóptero en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra. El hecho se produjo en la mañana del lunes en el área de Shanklin, cuando la aeronave realizaba una clase de vuelo.
La Policía local informó que a bordo viajaban cuatro personas. Tres de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la cuarta fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Southampton, donde permanece internada en el Centro de Traumatología Mayor.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) inició una investigación para determinar las causas del desplome. “No haremos comentarios sobre las circunstancias del incidente, pero trabajamos junto a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos”, señaló la Policía en un comunicado oficial.
El helicóptero pertenecía a la compañía Northumbria Helicopters, que confirmó que se trataba de una aeronave utilizada en clases de instrucción de vuelo. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el aviso a las 9:24 hora local (8:24 GMT).
El presidente destacó la participación ciudadana en plazas públicas y en redes sociales durante la primera jornada de inscripción en la Milicia Bolivariana.
El organismo internacional confirmó que medio millón de personas están afectadas. Israel rechazó el informe, responsabilizó a Hamas y advirtió sobre una inminente ofensiva militar.
El gobierno de Donald Trump analiza los archivos de millones de extranjeros con visas. La medida podría derivar en deportaciones y cancelación de permisos de ingreso.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.