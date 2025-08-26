Caída de helicóptero en Reino Unido dejó tres muertos

Tres personas perdieron la vida y una resultó gravemente herida tras la caída de un helicóptero en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra. El hecho se produjo en la mañana del lunes en el área de Shanklin, cuando la aeronave realizaba una clase de vuelo.

La Policía local informó que a bordo viajaban cuatro personas. Tres de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la cuarta fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Southampton, donde permanece internada en el Centro de Traumatología Mayor.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) inició una investigación para determinar las causas del desplome. “No haremos comentarios sobre las circunstancias del incidente, pero trabajamos junto a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos”, señaló la Policía en un comunicado oficial.

El helicóptero pertenecía a la compañía Northumbria Helicopters, que confirmó que se trataba de una aeronave utilizada en clases de instrucción de vuelo. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el aviso a las 9:24 hora local (8:24 GMT).