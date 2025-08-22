Villa Cañás entregó casi 20 mil kilos reciclables

La Municipalidad de Villa Cañás concretó una nueva entrega de materiales reciclables a través del Programa Yo Reciclo, que promueve la separación en origen y el aprovechamiento de residuos como recurso productivo.



En esta oportunidad, se enviaron a una planta recicladora de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un total de 19.381 kilos: 14.400 kilos de vidrio, 2.740 kilos de cartón y 2.241 kilos de plástico.



Desde el Municipio destacaron que el dinero obtenido de estas operaciones se utiliza para la compra de juegos infantiles y mejoras en plazas, parques y otros espacios públicos, reforzando el compromiso con el ambiente y la comunidad.

La iniciativa busca consolidar la conciencia ambiental en los vecinos, incentivando la disposición de residuos en los Puntos Verdes distribuidos en distintos sectores de la ciudad.