Villa Cañás entregó casi 20 mil kilos reciclables

Villa Cañás lanza taller de atletismo para niños
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Municipalidad de Villa Cañás concretó una nueva entrega de materiales reciclables a través del Programa Yo Reciclo, que promueve la separación en origen y el aprovechamiento de residuos como recurso productivo.
En esta oportunidad, se enviaron a una planta recicladora de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un total de 19.381 kilos: 14.400 kilos de vidrio, 2.740 kilos de cartón y 2.241 kilos de plástico.
Desde el Municipio destacaron que el dinero obtenido de estas operaciones se utiliza para la compra de juegos infantiles y mejoras en plazas, parques y otros espacios públicos, reforzando el compromiso con el ambiente y la comunidad.
La iniciativa busca consolidar la conciencia ambiental en los vecinos, incentivando la disposición de residuos en los Puntos Verdes distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
