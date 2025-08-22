River eliminó a Libertad y jugará cuartos de la Libertadores

Boric anunció la liberación de los 104 detenidos en Avellaneda
El presidente de Chile informó que la fiscalía argentina ordenó la libertad de los hinchas de Universidad de Chile arrestados tras los incidentes en el estadio de Independiente.
El equipo de Marcelo Gallardo se impuso 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en el global. Franco Armani fue figura y atajó el disparo decisivo. Ahora enfrentará a Palmeiras en la próxima fase.Deportes22 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
River Plate logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 al vencer por penales 3-1 a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental. La serie finalizó 1-1 en el resultado global, tras el 0-0 en Asunción y la igualdad en Núñez.
El Millonario abrió el marcador a los 28 minutos con un gol de Sebastián Driussi, pero Robert Rojas, exjugador riverplatense, empató antes del descanso. En el complemento, el conjunto argentino sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo, lo que complicó su rendimiento y lo obligó a replegarse.
En la tanda de penales, River convirtió a través de Nacho Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Libertad falló tres de sus remates, incluido el de Marcelo Fernández, que fue detenido por Franco Armani, figura decisiva para sellar la clasificación.
Con esta victoria, River cortó una racha de ocho eliminaciones consecutivas en definiciones por penales. Su próximo rival será Palmeiras de Brasil, que llega tras eliminar a Universitario de Perú. El partido de ida se jugará en el Monumental en la semana del 17 de octubre y la revancha una semana más tarde en el Allianz Parque de San Pablo.
Mientras tanto, el equipo de Marcelo Gallardo retomará el Torneo Clausura local, donde se medirá el próximo lunes ante Lanús en La Fortaleza.
