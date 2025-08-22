Estados Unidos revisa 55 millones de visas por posibles violaciones

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se encuentra revisando los archivos de más de 55 millones de personas con visas vigentes, como parte de un endurecimiento de las políticas migratorias.

Según informó el Departamento de Estado, el proceso busca detectar infracciones relacionadas con estancias fuera de plazo, antecedentes criminales, amenazas a la seguridad pública o posibles vínculos con el terrorismo. En caso de confirmarse irregularidades, los visados podrán ser revocados, lo que dejaría a los portadores en situación de deportación si se encuentran dentro del país.

El organismo señaló que, en el marco de esta “investigación continua”, ya se procedió a la cancelación de 6.000 visas de estudiantes desde enero, debido a exceder el tiempo permitido de permanencia y por violaciones a normativas locales, estatales y federales.

Esta medida se suma a las políticas de control migratorio impulsadas por la gestión Trump, que en los últimos meses endureció requisitos y fiscalización para extranjeros con distintos tipos de visas, incluyendo las de turismo, trabajo y estudio.