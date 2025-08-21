Robaron una bomba centrífuga en el Club Sportivo de María Teresa

El Club Sportivo de María Teresa sufrió en las últimas horas el robo de una bomba centrífuga instalada en su predio deportivo, un elemento fundamental para el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. La pérdida afecta directamente al uso de los baños, la limpieza del espacio y la merienda de los niños que concurren diariamente.

Desde la comisión directiva expresaron su indignación: “Es algo que construimos entre todos, con sacrificio, vendiendo o comprando pañuelitos, un chori al paso, una rifa. No hay necesidad de hacer estas cosas. Sportivo es una institución que lucha año a año por mejorar”.

Padres que integran el grupo de trabajo del club también remarcaron la gravedad de la situación: “La verdad es muy lamentable. Somos un grupo de padres trabajando para poder acomodar el predio, con el apoyo de cada persona que colabora. La bomba es indispensable: sin ella no se puede usar el baño ni limpiar después de la merienda de los chicos. Ojalá quien la haya comprado la devuelva, porque quien la robó no entiende el esfuerzo que hay detrás”.

Finalmente, la institución maríateresina llamó a la comunidad a acompañar y cuidar lo que tanto esfuerzo demanda, con el objetivo de evitar que hechos de este tipo se repitan.