María Teresa afianza vínculos con la Universidad Abierta Interamericana

La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.

Maria Teresa 21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa continúa consolidando lazos con instituciones académicas con el objetivo de potenciar sus políticas públicas y el desarrollo local.

En esta oportunidad, autoridades comunales participaron del encuentro “Políticas públicas, economía y desarrollo local”, realizado en la sede Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Durante la jornada se avanzó en la firma de acuerdos de cooperación entre la comuna y la casa de estudios, orientados al fortalecimiento de la gestión pública y la planificación territorial.

Desde la gestión local destacaron que este tipo de articulaciones con el ámbito universitario permiten generar nuevas herramientas, conocimientos y experiencias que impactan directamente en la comunidad.

