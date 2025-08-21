María Teresa afianza vínculos con la Universidad Abierta Interamericana

Robaron una bomba centrífuga en el Club Sportivo de María Teresa
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.Maria Teresa 21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa continúa consolidando lazos con instituciones académicas con el objetivo de potenciar sus políticas públicas y el desarrollo local.
En esta oportunidad, autoridades comunales participaron del encuentro “Políticas públicas, economía y desarrollo local”, realizado en la sede Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Durante la jornada se avanzó en la firma de acuerdos de cooperación entre la comuna y la casa de estudios, orientados al fortalecimiento de la gestión pública y la planificación territorial.
Desde la gestión local destacaron que este tipo de articulaciones con el ámbito universitario permiten generar nuevas herramientas, conocimientos y experiencias que impactan directamente en la comunidad.
El 25 de agosto se realizará en el CIC una jornada para nuevos operarios y trabajadores que deban renovar su habilitación en el uso de agroquímicos.
El Centro Cultural Comunal abrirá un nuevo espacio de formación en judo desde el 2 de septiembre, a cargo del instructor Claudio Gustavo Pippo (1° DAN).
La calle Pedro Loretto estrena tiras LED que destacan el diseño de sus canteros y embellecen el espacio público de María Teresa.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.
Vecinos de Villa Cañás fueron recibidos por el intendente Norberto Gizzi tras destacarse en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento. Dos de ellos competirán en la instancia nacional en Salta.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
El ministro de Economía de Santa Fe advirtió que los fondos de la obra social provincial son exclusivos para la salud de los afiliados y cuestionó la pretensión de Amsafe de participar en su administración.
Diez detenidos y secuestro de drogas y armas tras 14 operativos en Venado Tuerto, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel.