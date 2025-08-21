María Teresa afianza vínculos con la Universidad Abierta Interamericana

La Comuna de María Teresa continúa consolidando lazos con instituciones académicas con el objetivo de potenciar sus políticas públicas y el desarrollo local.



En esta oportunidad, autoridades comunales participaron del encuentro “Políticas públicas, economía y desarrollo local”, realizado en la sede Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).



Durante la jornada se avanzó en la firma de acuerdos de cooperación entre la comuna y la casa de estudios, orientados al fortalecimiento de la gestión pública y la planificación territorial.

Desde la gestión local destacaron que este tipo de articulaciones con el ámbito universitario permiten generar nuevas herramientas, conocimientos y experiencias que impactan directamente en la comunidad.