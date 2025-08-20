Pago a autoridades de mesa desde el 21 de agosto

La Secretaría Electoral de la Provincia de Santa Fe informó que el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Generales Municipales y Comunales del 29 de junio comenzará el próximo jueves 21 de agosto.

En total, 28.679 personas se desempeñaron como autoridades en los comicios. De ellas, 18.911 percibirán la retribución mediante transferencia bancaria a sus cajas de ahorro del Nuevo Banco de Santa Fe, con acreditación inmediata. Las restantes 9.768 podrán cobrar en efectivo en las bocas de pago de Santa Fe Servicios, presentando el Documento Nacional de Identidad. En este caso, el dinero estará disponible hasta el 5 de septiembre.

Los montos establecidos incluyen asistencia, refrigerio y capacitación: jefe departamental $70.000; jefe de fracción $60.000; jefe de local $85.000; autoridad de mesa y asistentes de escrutinio $70.000; asistente escolar $50.000.

La Secretaría recomendó consultar en la página oficial del Tribunal Electoral (www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral) los listados con el medio de acreditación correspondiente y las bocas de pago habilitadas.