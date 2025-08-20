Kaiwa Technology presentó un robot con útero artificial

La empresa Kaiwa Technology dio a conocer un proyecto que busca revolucionar la biotecnología: un robot humanoide con útero artificial, diseñado para gestar un embarazo completo y dar a luz.

Según detalló la compañía, el sistema replica las condiciones naturales de la gestación. Incorpora líquido amniótico sintético, suministro de nutrientes mediante sondas y la capacidad de sostener el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento.

El prototipo estaría disponible en 2026 y su costo rondaría los 100.000 yuanes —aproximadamente 14.000 dólares—, cifra significativamente menor al valor actual de la subrogación.

El anuncio provocó repercusiones inmediatas en la opinión pública y en el ámbito académico. Diversos especialistas plantearon interrogantes sobre el impacto en la maternidad, los límites de la dignidad humana y la necesidad de nuevas regulaciones legales para abordar la procreación asistida en este escenario.