Kaiwa Technology presentó un robot con útero artificial

Hallan seis cabezas humanas en carretera de Tlaxcala
La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.Internacionales20 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La empresa Kaiwa Technology dio a conocer un proyecto que busca revolucionar la biotecnología: un robot humanoide con útero artificial, diseñado para gestar un embarazo completo y dar a luz.
Según detalló la compañía, el sistema replica las condiciones naturales de la gestación. Incorpora líquido amniótico sintético, suministro de nutrientes mediante sondas y la capacidad de sostener el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento.
El prototipo estaría disponible en 2026 y su costo rondaría los 100.000 yuanes —aproximadamente 14.000 dólares—, cifra significativamente menor al valor actual de la subrogación.
El anuncio provocó repercusiones inmediatas en la opinión pública y en el ámbito académico. Diversos especialistas plantearon interrogantes sobre el impacto en la maternidad, los límites de la dignidad humana y la necesidad de nuevas regulaciones legales para abordar la procreación asistida en este escenario.
La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.
El PDC y Libre disputarán el balotaje del 19 de octubre, tras el fin de 20 años de hegemonía del MAS.
Un joven de 21 años de origen marroquí provocó destrozos y un incendio en la iglesia de Santiago Apóstol, en la pedanía granadina de El Pozuelo. El Arzobispado condenó el hecho y la Justicia investiga.
Ambos líderes calificaron el encuentro como productivo, pero no alcanzaron un acuerdo de cese del fuego. Putin propuso continuar las negociaciones en Moscú
El presidente de EE. UU. firmó una proclama que exime a la mayoría de los jubilados del pago de impuestos sobre su seguro social, en el marco del 90° aniversario del programa.
El presidente brasileño negó que su país sea un “mal socio comercial” y advirtió que no se arrodillará ante el gobierno estadounidense.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.