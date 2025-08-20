Kaiwa Technology presentó un robot con útero artificial

La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.

La empresa Kaiwa Technology dio a conocer un proyecto que busca revolucionar la biotecnología: un robot humanoide con útero artificial, diseñado para gestar un embarazo completo y dar a luz.

Según detalló la compañía, el sistema replica las condiciones naturales de la gestación. Incorpora líquido amniótico sintético, suministro de nutrientes mediante sondas y la capacidad de sostener el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento.

El prototipo estaría disponible en 2026 y su costo rondaría los 100.000 yuanes —aproximadamente 14.000 dólares—, cifra significativamente menor al valor actual de la subrogación.

El anuncio provocó repercusiones inmediatas en la opinión pública y en el ámbito académico. Diversos especialistas plantearon interrogantes sobre el impacto en la maternidad, los límites de la dignidad humana y la necesidad de nuevas regulaciones legales para abordar la procreación asistida en este escenario.

