River define su pase a cuartos ante Libertad

River Plate enfrentará este jueves a Libertad de Paraguay en el estadio Mas Monumental, con el objetivo de asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por Cristhian Ferreyra.

En el primer partido disputado en Asunción, ambos equipos igualaron 0 a 0, dejando abierta la serie. El “Millonario”, dirigido por Marcelo Gallardo, buscará apoyarse en su gente para superar la llave y continuar en el torneo continental.

River llega entonado tras derrotar 4-2 a Godoy Cruz en la Liga Profesional, donde lidera la Zona B con 11 puntos. Además, acumula una racha positiva de 28 partidos, con solo una derrota en tiempo reglamentario frente al Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

Libertad, dirigido por Sergio Aquino, finalizó segundo en el Grupo D detrás de San Pablo y aspira a meterse entre los ocho mejores del continente por primera vez desde 2020, cuando fue eliminado por Palmeiras.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.