Hallan seis cabezas humanas en carretera de Tlaxcala

La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala informó este martes sobre el hallazgo de seis cabezas humanas en una carretera que une a los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México.

Según el comunicado oficial, las extremidades fueron localizadas dentro de un costal a la vera de la ruta. Tras el aviso, agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se presentaron en el lugar para realizar las primeras diligencias.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7 de la mañana, cuando un conductor detectó el bulto sospechoso y alertó a los servicios de emergencia. Efectivos de la policía municipal acudieron al sitio, confirmaron el contenido y procedieron a acordonar la zona. Posteriormente se sumaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La FGJE aclaró que el sitio corresponde únicamente al lugar donde fueron depositados los restos, pero no al de los hechos. La investigación busca esclarecer lo sucedido e identificar a las víctimas, así como a los responsables.

