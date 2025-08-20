Capacitan en María Teresa a operarios de fitosanitarios

María Teresa: El CIC suma clases de judo desde septiembre
El Centro Cultural Comunal abrirá un nuevo espacio de formación en judo desde el 2 de septiembre, a cargo del instructor Claudio Gustavo Pippo (1° DAN).
El 25 de agosto se realizará en el CIC una jornada para nuevos operarios y trabajadores que deban renovar su habilitación en el uso de agroquímicos.Maria Teresa 20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El próximo lunes 25 de agosto, de 9 a 14 horas, se llevará a cabo en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de María Teresa una capacitación destinada a operarios de equipos aplicadores de fitosanitarios.
La formación está dirigida tanto a quienes necesiten obtener por primera vez la certificación como a aquellos que deban renovar cursos anteriores. Al finalizar la jornada, los participantes deberán rendir un examen de evaluación, cuya aprobación es obligatoria para acceder a la habilitación en el Sistema de Fiscalización de Agroquímicos (SIFISA).
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de agosto a las 12 horas y deben realizarse a través de un formulario online.
La correcta aplicación de productos fitosanitarios es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores rurales, proteger el ambiente y asegurar la calidad de las producciones. Con este tipo de instancias, la comuna de María Teresa busca fortalecer el uso responsable de agroquímicos y promover buenas prácticas en el sector productivo.
