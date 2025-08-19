Santa Fe renueva su representación en Diputados

Pullaro más cerca de la reelección
La cláusula transitoria que habilita al gobernador a competir en 2027 ya cuenta con dictamen de comisión y empieza a reconfigurar apoyos dentro y fuera del oficialismo.
Sólo dos de los nueve legisladores que terminan mandato buscan la reelección. Exdiputados y dirigentes jóvenes integran las nuevas listas para el Congreso.Política Sta Fe19 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La elección de diputados nacionales por Santa Fe del próximo 26 de octubre traerá una fuerte renovación en la Cámara Baja. De los nueve legisladores que finalizan su mandato el 10 de diciembre, únicamente dos intentarán continuar: Melina Giorgi (UCR) y Gabriel Chumpitaz (PRO).
Giorgi ocupa el tercer lugar en la lista de Provincias Unidas. Ex presidenta comunal de Fuentes, asumió la banca en 2023 en reemplazo de Victoria Tejeda y mantiene estrecho vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Chumpitaz, por su parte, encabeza la nómina de Compromiso Federal junto a María Alejandra Latosinski y Federico Cutruneo. Ingresó a la Cámara en 2021 y en los últimos años se alineó con varios proyectos de La Libertad Avanza.
Además, cuatro exdiputados nacionales intentan regresar: Gisela Scaglia (vicegobernadora de Santa Fe, PRO), Fabián Peralta (GEN), Agustín Rossi (ex jefe de bloque del kirchnerismo) y Oscar Martínez (PJ).
Entre los que no figuran en las listas se encuentran Mario Barletta (UCR), Mónica Fein (PS), Germana Figueroa Casas (PRO), Luciano Laspina (PRO), Magalí Mastaler (UxP), Eduardo Toniolli (UxP) y Roberto Mirabella (PJ).
Las propuestas también incluyen figuras jóvenes. Caren Tepp (Fuerza Patria), concejala de Rosario y referente de Ciudad Futura, encabeza la boleta de su espacio. Mientras que Agustín Pellegrini, dirigente cercano a la diputada Romina Diez, lidera la lista de La Libertad Avanza.
En tanto, la Coalición Cívica-ARI inscribió su lista con Eugenio Malaponte e Inés Massino como principales candidatos.
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezará la lista oficialista en octubre, mientras el justicialismo logró un acuerdo de último momento y La Libertad Avanza definió a Agustín Pellegrini como candidato.
Sin mociones de aprobación, la asamblea provincial votó en contra de la oferta y anunció un plan de lucha con acciones en agosto y septiembre.
UPCN informará pasado el mediodía si acepta o rechaza el aumento del 7% en seis tramos y el piso salarial mínimo propuesto por la Provincia.
La provincia cuestiona la eliminación de la participación formal de las provincias en la actualización del Código Alimentario y advierte riesgos productivos y sanitarios.
El gobernador recorrió las instalaciones portuarias junto a las nuevas autoridades y destacó la recuperación de embarques, la conexión con aeropuertos y la mirada federal para potenciar el desarrollo económico.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.