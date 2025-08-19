Santa Fe renueva su representación en Diputados

La elección de diputados nacionales por Santa Fe del próximo 26 de octubre traerá una fuerte renovación en la Cámara Baja. De los nueve legisladores que finalizan su mandato el 10 de diciembre, únicamente dos intentarán continuar: Melina Giorgi (UCR) y Gabriel Chumpitaz (PRO).

Giorgi ocupa el tercer lugar en la lista de Provincias Unidas. Ex presidenta comunal de Fuentes, asumió la banca en 2023 en reemplazo de Victoria Tejeda y mantiene estrecho vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Chumpitaz, por su parte, encabeza la nómina de Compromiso Federal junto a María Alejandra Latosinski y Federico Cutruneo. Ingresó a la Cámara en 2021 y en los últimos años se alineó con varios proyectos de La Libertad Avanza.

Además, cuatro exdiputados nacionales intentan regresar: Gisela Scaglia (vicegobernadora de Santa Fe, PRO), Fabián Peralta (GEN), Agustín Rossi (ex jefe de bloque del kirchnerismo) y Oscar Martínez (PJ).

Entre los que no figuran en las listas se encuentran Mario Barletta (UCR), Mónica Fein (PS), Germana Figueroa Casas (PRO), Luciano Laspina (PRO), Magalí Mastaler (UxP), Eduardo Toniolli (UxP) y Roberto Mirabella (PJ).

Las propuestas también incluyen figuras jóvenes. Caren Tepp (Fuerza Patria), concejala de Rosario y referente de Ciudad Futura, encabeza la boleta de su espacio. Mientras que Agustín Pellegrini, dirigente cercano a la diputada Romina Diez, lidera la lista de La Libertad Avanza.

En tanto, la Coalición Cívica-ARI inscribió su lista con Eugenio Malaponte e Inés Massino como principales candidatos.