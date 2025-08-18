Con sorpresas, Scaloni presentó la prelista de la Selección argentina para las últimas fechas de Eliminatorias

Scaloni definió la prelista argentina con sorpresas y regresos
El DT incluyó a Alan Varela y José López por primera vez, confirmó el regreso de Messi y dejó afuera a Enzo Fernández.
En septiembre, la ya clasificada Argentina recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador.Deportes18 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista de la ´Albiceleste´ para los encuentros ante sus pares de Venezuela y Ecuador en el marco de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En una citación encabezada por el astro y capitán Lionel Messi, el director técnico argentino convocó a cuatro jugadores que son una novedad en la lista: el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.
En relación a la última convocatoria donde se enfrentó a la selección de Chile y de Colombia, estas cuatro sorpresas reemplazarán al delantero Valentin Castellanos de la Lazio de Italia, Valentín Barco del Racing Club de Estrasburgo de Francia, Nicolás Domínguez del Nottingham Forest de Inglaterra y Enzo Fernández del Chelsea que fue expulsado ante Colombia y recibió dos fechas de suspensión.
Además, otro que se mete en la prelista tras un gran nivel en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter de Milán de Italia hace poco más de un mes es Valentin Carboni, hoy en el Genoa donde debutó con un gol ante el Vicenza en la Copa Italia.
Por su parte, los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni son los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River. Asimismo, el entrenador ratificó la citación de Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid de España.
El cuerpo técnico de la Selección argentina planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que se prepará para enfrentar a su par de Venezuela en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre y, al siguiente martes, cerrar la participación en estas Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil.
