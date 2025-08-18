María Teresa: El CIC suma clases de judo desde septiembre

El próximo 2 de septiembre se pondrá en marcha una nueva propuesta deportiva en el Centro Cultural Comunal (CIC): se trata de las clases de judo, disciplina que se incorpora como alternativa de formación y práctica para la comunidad.

La actividad estará coordinada por Claudio Gustavo Pippo, instructor con grado de 1° DAN, quien será el responsable de guiar a los participantes en este arte marcial de origen japonés que combina técnica, disciplina y preparación física.

Desde la Comuna destacaron que la incorporación del judo busca ampliar la oferta deportiva y cultural disponible para vecinos de todas las edades, fomentando la práctica saludable y el aprendizaje de valores como el respeto y la superación personal.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3462-549717 o acercarse al CIC.