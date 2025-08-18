María Teresa: El CIC suma clases de judo desde septiembre

Iluminación LED realza los canteros de Pedro Loretto
La calle Pedro Loretto estrena tiras LED que destacan el diseño de sus canteros y embellecen el espacio público de María Teresa.
El Centro Cultural Comunal abrirá un nuevo espacio de formación en judo desde el 2 de septiembre, a cargo del instructor Claudio Gustavo Pippo (1° DAN).Maria Teresa 18 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El próximo 2 de septiembre se pondrá en marcha una nueva propuesta deportiva en el Centro Cultural Comunal (CIC): se trata de las clases de judo, disciplina que se incorpora como alternativa de formación y práctica para la comunidad.
La actividad estará coordinada por Claudio Gustavo Pippo, instructor con grado de 1° DAN, quien será el responsable de guiar a los participantes en este arte marcial de origen japonés que combina técnica, disciplina y preparación física.
Desde la Comuna destacaron que la incorporación del judo busca ampliar la oferta deportiva y cultural disponible para vecinos de todas las edades, fomentando la práctica saludable y el aprendizaje de valores como el respeto y la superación personal.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3462-549717 o acercarse al CIC.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Vecina de María Teresa, culminó la carrera de Abogacía ofrecida por la UNCAUS virtual y se convirtió en la primera egresada universitaria del Polo Educativo local.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.