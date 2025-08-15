San Lorenzo visita a Platense por la punta de la Zona B

San Lorenzo enfrentará este sábado a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un encuentro válido por la quinta fecha del Torneo Clausura, con la meta de mantenerse en lo más alto de la Zona B. El partido comenzará a las 14:15, será dirigido por Sebastián Martínez y contará con transmisión de ESPN Premium. En el VAR estará Álvaro Carranza.

El conjunto dirigido por Damián Ayude comparte el liderazgo de la Zona B junto a River, con ocho puntos en cuatro partidos, producto de dos victorias (ante Talleres y Vélez) y dos empates (frente a Gimnasia y River). Eliminado de la Copa Argentina, San Lorenzo concentra sus esfuerzos en el certamen local, con la ilusión de pelear hasta el final por el primer puesto y conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, vive un inicio de torneo opaco tras conquistar el Torneo Apertura. El “Calamar” acumula tres puntos y aún no ha ganado en el Clausura.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.