San Lorenzo visita a Platense por la punta de la Zona B

Erik Lamela anunció su retiro del fútbol profesional
A los 33 años, el mediocampista comunicó su decisión a través de una carta en redes sociales, donde reveló el sacrificio físico que afrontó por más de una década debido a lesiones en sus caderas.
El “Ciclón” buscará un triunfo en Vicente López para seguir liderando el Clausura y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.DeportesHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
San Lorenzo enfrentará este sábado a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un encuentro válido por la quinta fecha del Torneo Clausura, con la meta de mantenerse en lo más alto de la Zona B. El partido comenzará a las 14:15, será dirigido por Sebastián Martínez y contará con transmisión de ESPN Premium. En el VAR estará Álvaro Carranza.
El conjunto dirigido por Damián Ayude comparte el liderazgo de la Zona B junto a River, con ocho puntos en cuatro partidos, producto de dos victorias (ante Talleres y Vélez) y dos empates (frente a Gimnasia y River). Eliminado de la Copa Argentina, San Lorenzo concentra sus esfuerzos en el certamen local, con la ilusión de pelear hasta el final por el primer puesto y conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2026.
Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, vive un inicio de torneo opaco tras conquistar el Torneo Apertura. El “Calamar” acumula tres puntos y aún no ha ganado en el Clausura.
Probables formaciones:
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.
A los 33 años, el mediocampista comunicó su decisión a través de una carta en redes sociales, donde reveló el sacrificio físico que afrontó por más de una década debido a lesiones en sus caderas.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.
El DT de Independiente analizó el 1-0 ante Universidad de Chile y señaló que buscarán revertir la serie en Avellaneda.
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.