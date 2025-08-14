Federico Redondo se va del Inter Miami y es nuevo jugador del Elche

Vaccari tras la derrota: “El empate hubiese sido lo justo”
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.DeportesAyerLORENA ACOSTA
El joven mediocampista Federico Redondo, hijo del histórico Fernando Redondo, dejó oficialmente Inter Miami para continuar su carrera en el Elche de LaLiga española.
La operación, confirmada este jueves por el club estadounidense, es una venta definitiva aunque las “Garzas” conservarán un porcentaje de una futura reventa.
Redondo, de 22 años, llegó a Inter Miami en febrero de 2024 procedente de Argentinos Juniors y disputó 60 partidos en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias.
Formó parte del equipo que conquistó el Supporters’ Shield de 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.
El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.
Redondo firmó contrato hasta junio de 2030 y no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español. La operación, de la cual no trascendieron los números oficiales, según medios españoles, rondaría los 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.
Con su llegada, Redondo vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de pasar por Argentinos Juniors e Inter Miami. Se espera que pueda estar disponible para el debut liguero del Elche el próximo lunes ante el Betis, sumándose a un plantel que buscará mantenerse en la máxima categoría bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia.
El DT de Independiente analizó el 1-0 ante Universidad de Chile y señaló que buscarán revertir la serie en Avellaneda.
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
Alejandro Patricio Maraniello fue notificado por denuncias de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato. La Comisión de Disciplina abrió seis expedientes y le dio 20 días para presentar su descargo.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.