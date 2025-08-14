Vaccari tras la derrota: “El empate hubiese sido lo justo”

River visita a Libertad por la ida de octavos
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.
El DT de Independiente analizó el 1-0 ante Universidad de Chile y señaló que buscarán revertir la serie en Avellaneda.DeportesHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, aseguró que “el empate hubiese sido lo justo” en la derrota por 1-0 frente a Universidad de Chile, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro dejó al conjunto de Avellaneda al borde de la eliminación, de cara a la revancha del próximo miércoles a las 21:30 en el estadio Libertadores de América.
“Fue un partido parejo. En los primeros minutos del primer tiempo fuimos mejores, luego ellos crecieron. Nos faltó orden para presionar y hacer circular la pelota”, señaló Vaccari en conferencia de prensa. El DT destacó que el equipo estuvo bien en el segundo tiempo hasta la expulsión de Matías Abaldo, a los 28 minutos, lo que condicionó el tramo final del encuentro.
De cara al partido de vuelta, el técnico remarcó la necesidad de mejorar la efectividad ofensiva: “Si pateamos quince veces y solo cuatro van al arco, hay que trabajar en eso”. Además, expresó que la actitud no es un problema, pero sí el orden en el juego.
Consultado por el rendimiento de Felipe Loyola y Luciano Cabral, Vaccari indicó que “pueden estar mejor”, aunque subrayó que su foco está en el funcionamiento colectivo, destacando el rol clave del arquero, los defensores centrales y el volante central en la creación de juego.
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.