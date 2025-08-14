Vaccari tras la derrota: “El empate hubiese sido lo justo”

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, aseguró que “el empate hubiese sido lo justo” en la derrota por 1-0 frente a Universidad de Chile, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro dejó al conjunto de Avellaneda al borde de la eliminación, de cara a la revancha del próximo miércoles a las 21:30 en el estadio Libertadores de América.

“Fue un partido parejo. En los primeros minutos del primer tiempo fuimos mejores, luego ellos crecieron. Nos faltó orden para presionar y hacer circular la pelota”, señaló Vaccari en conferencia de prensa. El DT destacó que el equipo estuvo bien en el segundo tiempo hasta la expulsión de Matías Abaldo, a los 28 minutos, lo que condicionó el tramo final del encuentro.

De cara al partido de vuelta, el técnico remarcó la necesidad de mejorar la efectividad ofensiva: “Si pateamos quince veces y solo cuatro van al arco, hay que trabajar en eso”. Además, expresó que la actitud no es un problema, pero sí el orden en el juego.

Consultado por el rendimiento de Felipe Loyola y Luciano Cabral, Vaccari indicó que “pueden estar mejor”, aunque subrayó que su foco está en el funcionamiento colectivo, destacando el rol clave del arquero, los defensores centrales y el volante central en la creación de juego.