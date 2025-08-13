Iluminación LED realza los canteros de Pedro Loretto

La Comuna de María Teresa incorporó un nuevo sistema de iluminación LED en los canteros de la calle Pedro Loretto. Las tiras lumínicas acompañan las curvas del diseño, generando un efecto visual que transforma el paisaje nocturno en una postal atractiva para vecinos y visitantes.



Esta mejora forma parte del plan de embellecimiento y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de realzar la estética urbana, reforzar la seguridad y promover un entorno más agradable para la comunidad.

