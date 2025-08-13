Iluminación LED realza los canteros de Pedro Loretto

La Huerta Taller El Sol amplía su producción en María Teresa
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
La calle Pedro Loretto estrena tiras LED que destacan el diseño de sus canteros y embellecen el espacio público de María Teresa.Maria Teresa Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa incorporó un nuevo sistema de iluminación LED en los canteros de la calle Pedro Loretto. Las tiras lumínicas acompañan las curvas del diseño, generando un efecto visual que transforma el paisaje nocturno en una postal atractiva para vecinos y visitantes.
Esta mejora forma parte del plan de embellecimiento y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de realzar la estética urbana, reforzar la seguridad y promover un entorno más agradable para la comunidad.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Vecina de María Teresa, culminó la carrera de Abogacía ofrecida por la UNCAUS virtual y se convirtió en la primera egresada universitaria del Polo Educativo local.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.