La Huerta Taller El Sol amplía su producción en María Teresa

María Teresa celebró el Día de las Infancias con juegos y teatro
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.Maria Teresa Hace 2 horasSOFIA ZANOTTI
La Huerta Taller El Sol, ubicada en María Teresa, sigue consolidando su crecimiento gracias al trabajo diario de un equipo comprometido con la producción de alimentos frescos, sanos y de calidad.
Además de abastecer a las familias de la localidad, la huerta amplió su alcance y actualmente sus verduras llegan a poblaciones vecinas, llevando el sabor y la frescura de la producción local a cada mesa.
“Comprar local es apoyar el trabajo de nuestra gente y consumir alimentos saludables”, destacan desde el proyecto, que combina compromiso social y desarrollo productivo. Las últimas imágenes difundidas muestran a los integrantes de la huerta trabajando en cada etapa del cultivo, reafirmando la importancia de fortalecer la economía regional.
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Vecina de María Teresa, culminó la carrera de Abogacía ofrecida por la UNCAUS virtual y se convirtió en la primera egresada universitaria del Polo Educativo local.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
La unidad 0 km fue adquirida con fondos propios y se integra al programa “Ojos en Alerta” para fortalecer la seguridad ciudadana.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.