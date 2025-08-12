La Huerta Taller El Sol amplía su producción en María Teresa

El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.

La Huerta Taller El Sol, ubicada en María Teresa, sigue consolidando su crecimiento gracias al trabajo diario de un equipo comprometido con la producción de alimentos frescos, sanos y de calidad.

Además de abastecer a las familias de la localidad, la huerta amplió su alcance y actualmente sus verduras llegan a poblaciones vecinas, llevando el sabor y la frescura de la producción local a cada mesa.

“Comprar local es apoyar el trabajo de nuestra gente y consumir alimentos saludables”, destacan desde el proyecto, que combina compromiso social y desarrollo productivo. Las últimas imágenes difundidas muestran a los integrantes de la huerta trabajando en cada etapa del cultivo, reafirmando la importancia de fortalecer la economía regional.

