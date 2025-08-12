La Huerta Taller El Sol amplía su producción en María Teresa

La Huerta Taller El Sol, ubicada en María Teresa, sigue consolidando su crecimiento gracias al trabajo diario de un equipo comprometido con la producción de alimentos frescos, sanos y de calidad.



Además de abastecer a las familias de la localidad, la huerta amplió su alcance y actualmente sus verduras llegan a poblaciones vecinas, llevando el sabor y la frescura de la producción local a cada mesa.



“Comprar local es apoyar el trabajo de nuestra gente y consumir alimentos saludables”, destacan desde el proyecto, que combina compromiso social y desarrollo productivo. Las últimas imágenes difundidas muestran a los integrantes de la huerta trabajando en cada etapa del cultivo, reafirmando la importancia de fortalecer la economía regional.

