María Teresa celebró el Día de las Infancias con juegos y teatro

La localidad de María Teresa celebró el Día de las Infancias con una gran convocatoria en la Plaza Centenario, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde de juegos, actividades y espectáculos.



Bajo un sol radiante, las familias disfrutaron de las bicicletas locas, propuestas recreativas para todas las edades y un paseo de artesanos con productos y creaciones locales. Mate en mano, los presentes recorrieron los puestos y se sumaron a la celebración en un clima de alegría y encuentro.



La jornada continuó en el Centro Cultural, donde se presentó una obra de teatro especialmente pensada para los más chicos y sus familias, brindando un cierre artístico y emotivo a esta fecha tan especial.

Desde la organización agradecieron a todos los que participaron y colaboraron para hacer posible este evento, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de encuentro y recreación para la comunidad.