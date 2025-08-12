María Teresa celebró el Día de las Infancias con juegos y teatro

La Huerta Taller El Sol amplía su producción en María Teresa
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
La comunidad disfrutó de una jornada llena de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Plaza Centenario y el Centro Cultural.Maria Teresa Hace 6 horasSOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa celebró el Día de las Infancias con una gran convocatoria en la Plaza Centenario, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde de juegos, actividades y espectáculos.
Bajo un sol radiante, las familias disfrutaron de las bicicletas locas, propuestas recreativas para todas las edades y un paseo de artesanos con productos y creaciones locales. Mate en mano, los presentes recorrieron los puestos y se sumaron a la celebración en un clima de alegría y encuentro.
La jornada continuó en el Centro Cultural, donde se presentó una obra de teatro especialmente pensada para los más chicos y sus familias, brindando un cierre artístico y emotivo a esta fecha tan especial.
Desde la organización agradecieron a todos los que participaron y colaboraron para hacer posible este evento, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de encuentro y recreación para la comunidad.
El equipo continúa cultivando verduras frescas y de calidad, que ya llegan a la comunidad local y a localidades vecinas.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Vecina de María Teresa, culminó la carrera de Abogacía ofrecida por la UNCAUS virtual y se convirtió en la primera egresada universitaria del Polo Educativo local.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
La unidad 0 km fue adquirida con fondos propios y se integra al programa “Ojos en Alerta” para fortalecer la seguridad ciudadana.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.