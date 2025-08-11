Goyechea exige a la Provincia obras viales y advierte sobre riesgos

Elda Chiecchio se recibió de abogada a los 77 años en María Teresa
La vecina se convirtió en la primera profesional universitaria egresada del Polo Educativo de la Comuna. Su historia es un ejemplo de perseverancia y amor por el aprendizaje.
El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Julián Goyechea, volvió a elevar un reclamo formal a la Dirección Provincial de Vialidad para que la Provincia ejecute, de manera urgente, obras de infraestructura vial en los accesos a la Ruta Provincial N° 14.
El pedido, enviado mediante carta documento el 8 de agosto, solicita la construcción de dársenas y mejoras en puntos críticos como el Acceso Raúl Alfonsín, la continuación de calle Saenz Peña, el ingreso a la zona industrial y calle San Martín, sectores donde el tránsito pesado y la falta de infraestructura representan, según el mandatario, un riesgo concreto e inminente para la seguridad pública.
Goyechea recordó que este reclamo ya fue presentado en dos oportunidades anteriores, en enero y abril de este año, sin obtener respuesta ni avances visibles por parte del organismo provincial. En el texto, advierte que la inacción constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado y exige una respuesta escrita en un plazo de cinco días hábiles, con fecha de inicio de las obras o, en su defecto, la provisión de materiales y colaboración técnica.
“Defender la seguridad vial es una responsabilidad indelegable del Estado provincial. Los vecinos de María Teresa merecen respuestas y acciones concretas”, señaló el jefe comunal, quien también adelantó que, de persistir la falta de atención, iniciará acciones legales para resguardar los derechos de la comunidad.
El reclamo de Goyechea refleja una demanda compartida por quienes transitan diariamente la Ruta 14 y esperan que la Provincia asuma su responsabilidad para prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras de circulación.
Vecina de María Teresa, culminó la carrera de Abogacía ofrecida por la UNCAUS virtual y se convirtió en la primera egresada universitaria del Polo Educativo local.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
La unidad 0 km fue adquirida con fondos propios y se integra al programa “Ojos en Alerta” para fortalecer la seguridad ciudadana.
Por tareas de cordón cuneta, algunas calles permanecerán cerradas al tránsito por varios días.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
En una entrevista en FM Sonic 103.1, el director del Hospital de Villa Cañás habló sobre el presente del centro de salud, las dificultades para cubrir la demanda, la falta de medicamentos y el proyecto para construir una nueva sala de emergencias.