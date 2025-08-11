Goyechea exige a la Provincia obras viales y advierte sobre riesgos

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Julián Goyechea, volvió a elevar un reclamo formal a la Dirección Provincial de Vialidad para que la Provincia ejecute, de manera urgente, obras de infraestructura vial en los accesos a la Ruta Provincial N° 14.

El pedido, enviado mediante carta documento el 8 de agosto, solicita la construcción de dársenas y mejoras en puntos críticos como el Acceso Raúl Alfonsín, la continuación de calle Saenz Peña, el ingreso a la zona industrial y calle San Martín, sectores donde el tránsito pesado y la falta de infraestructura representan, según el mandatario, un riesgo concreto e inminente para la seguridad pública.

Goyechea recordó que este reclamo ya fue presentado en dos oportunidades anteriores, en enero y abril de este año, sin obtener respuesta ni avances visibles por parte del organismo provincial. En el texto, advierte que la inacción constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado y exige una respuesta escrita en un plazo de cinco días hábiles, con fecha de inicio de las obras o, en su defecto, la provisión de materiales y colaboración técnica.

“Defender la seguridad vial es una responsabilidad indelegable del Estado provincial. Los vecinos de María Teresa merecen respuestas y acciones concretas”, señaló el jefe comunal, quien también adelantó que, de persistir la falta de atención, iniciará acciones legales para resguardar los derechos de la comunidad.

El reclamo de Goyechea refleja una demanda compartida por quienes transitan diariamente la Ruta 14 y esperan que la Provincia asuma su responsabilidad para prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras de circulación.