El sumo pontífice felicitó a Armenia y Azerbaiyán por la firma de un histórico pacto mediado por Estados Unidos, destacando la labor de Donald Trump como facilitador del diálogo.
Trump envía Guardia Nacional a Washington
El presidente de EE.UU. anunció el control federal de la policía capitalina y el despliegue de tropas para enfrentar la delincuencia y la falta de vivienda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el departamento de policía de Washington, DC, quedará bajo control federal y que la Guardia Nacional será desplegada para reforzar la seguridad en la capital.
La medida, según medios internacionales, busca frenar los altos índices de criminalidad y abordar la crisis de personas en situación de calle. En una publicación previa en redes sociales, Trump afirmó que la ciudad sería “liberada hoy” y que pondrá fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.
El anuncio generó inquietud en la alcaldesa de Washington, que expresó preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles. La agencia Associated Press señaló que la intervención forma parte de un paquete de medidas de seguridad y políticas sociales que el mandatario prevé implementar de inmediato.
Gustavo Campo: “Villa Cañás necesita un hospital en serio, con una guardia acorde a las demandas”
En una entrevista en FM Sonic 103.1, el director del Hospital de Villa Cañás habló sobre el presente del centro de salud, las dificultades para cubrir la demanda, la falta de medicamentos y el proyecto para construir una nueva sala de emergencias.