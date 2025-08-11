Trump envía Guardia Nacional a Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el departamento de policía de Washington, DC, quedará bajo control federal y que la Guardia Nacional será desplegada para reforzar la seguridad en la capital.

La medida, según medios internacionales, busca frenar los altos índices de criminalidad y abordar la crisis de personas en situación de calle. En una publicación previa en redes sociales, Trump afirmó que la ciudad sería “liberada hoy” y que pondrá fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

El anuncio generó inquietud en la alcaldesa de Washington, que expresó preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles. La agencia Associated Press señaló que la intervención forma parte de un paquete de medidas de seguridad y políticas sociales que el mandatario prevé implementar de inmediato.