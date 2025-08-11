Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra por el Clausura

Defensa y Justicia y Deportivo Riestra se medirán este lunes desde las 19 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se podrá ver en Argentina por la señal de cable ESPN Premium, y también a través de las plataformas digitales Directv Go, Flow y Telecentro Play.

El cierre de la jornada puede resultar determinante para Deportivo Riestra, que con una victoria podría convertirse en el único líder de la Zona B. Por su parte, Defensa y Justicia buscará sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla.

Tanto el DT del “Halcón”, Mariano Soso, como el del “Malevo”, Gustavo Benítez, no confirmaron aún las alineaciones titulares, que se conocerán horas antes del encuentro.