Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra por el Clausura

Boca suma 12 partidos sin ganar y crecen críticas a Riquelme
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.DeportesHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Defensa y Justicia y Deportivo Riestra se medirán este lunes desde las 19 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se podrá ver en Argentina por la señal de cable ESPN Premium, y también a través de las plataformas digitales Directv Go, Flow y Telecentro Play.
El cierre de la jornada puede resultar determinante para Deportivo Riestra, que con una victoria podría convertirse en el único líder de la Zona B. Por su parte, Defensa y Justicia buscará sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla.
Tanto el DT del “Halcón”, Mariano Soso, como el del “Malevo”, Gustavo Benítez, no confirmaron aún las alineaciones titulares, que se conocerán horas antes del encuentro.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
El técnico campeón del mundo en 2022 quedó fuera de la lista oficial para el Trofeo Johan Cruyff, que destaca al mejor DT del año.
El argentino va por su tercer Trofeo Yashin, tras haberlo ganado en 2023 y 2024.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.