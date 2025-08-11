Sismo en Turquía deja un muerto y 29 heridos

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, causando la muerte de una persona y dejando 29 heridos, según confirmó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

El funcionario informó que la víctima fatal es un hombre de 81 años y que ninguno de los heridos presenta riesgo de vida. Además, precisó que las operaciones de búsqueda y rescate ya finalizaron.

El movimiento telúrico, que ocurrió a las 19:53 hora local (16:53 GMT), provocó el derrumbe de 16 edificios en áreas rurales, 12 de ellos deshabitados. La fuerza del sismo generó escenas de pánico, con residentes trasladándose a zonas abiertas mientras las autoridades advertían sobre el peligro de permanecer cerca de construcciones dañadas.