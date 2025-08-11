Sismo en Turquía deja un muerto y 29 heridos

El Papa León XIV respalda el acuerdo de paz de Trump en el Cáucaso
El sumo pontífice felicitó a Armenia y Azerbaiyán por la firma de un histórico pacto mediado por Estados Unidos, destacando la labor de Donald Trump como facilitador del diálogo.
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, provocando el derrumbe de 16 edificios y generando pánico en la población.InternacionalesHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Un sismo de magnitud 6,1 se registró este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, causando la muerte de una persona y dejando 29 heridos, según confirmó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.
El funcionario informó que la víctima fatal es un hombre de 81 años y que ninguno de los heridos presenta riesgo de vida. Además, precisó que las operaciones de búsqueda y rescate ya finalizaron.
El movimiento telúrico, que ocurrió a las 19:53 hora local (16:53 GMT), provocó el derrumbe de 16 edificios en áreas rurales, 12 de ellos deshabitados. La fuerza del sismo generó escenas de pánico, con residentes trasladándose a zonas abiertas mientras las autoridades advertían sobre el peligro de permanecer cerca de construcciones dañadas.
Un autobús turístico y un camión colisionaron en Mato Grosso. Entre los heridos hay doce en estado grave.
Los cancilleres de ambos países exigieron medidas urgentes y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Israel avanza con un plan para tomar el control total de la Franja.
El Gobierno venezolano calificó como “burda operación de propaganda política” el ofrecimiento de 50 millones de dólares hecho por Estados Unidos a cambio de información sobre el presidente Nicolás Maduro.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.
La desesperación por conseguir comida provocó una estampida en el centro de Gaza. Cuatro camiones volcaron, hubo saqueos y bandas armadas se apoderaron de parte de la ayuda.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.