Control de tránsito en María Teresa: primer operativo con la nueva camioneta de la Guardia Urbana

María Teresa avanza con el sueño del lote propio: se firmaron los boletos del Barrio Más Cerca
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
La Comuna de María Teresa realizó un nuevo operativo de control de tránsito en respuesta a pedidos de vecinos, reforzando la seguridad vial y utilizando por primera vez el vehículo recientemente incorporado a la Guardia Urbana.
En el marco de las acciones para mejorar la seguridad vial en la localidad, la Comuna de María Teresa llevó adelante un nuevo control de tránsito, impulsado a partir de inquietudes planteadas por vecinos. El objetivo de este operativo fue promover el respeto por las normas y generar mayor conciencia sobre la importancia de conducir de manera segura.
Este operativo tuvo un condimento especial: fue el primero en realizarse con la nueva camioneta de la Guardia Urbana, un vehículo adquirido con fondos comunales gracias al aporte de todos los vecinos. La incorporación de esta unidad permitirá reforzar la presencia en las calles y brindar una respuesta más eficiente en materia de control y prevención.
Desde la Comuna destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica, como parte de un plan integral para mantener un tránsito más ordenado y seguro, y reforzar el compromiso de toda la comunidad con la convivencia vial.
