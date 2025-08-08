Control de tránsito en María Teresa: primer operativo con la nueva camioneta de la Guardia Urbana

En el marco de las acciones para mejorar la seguridad vial en la localidad, la Comuna de María Teresa llevó adelante un nuevo control de tránsito, impulsado a partir de inquietudes planteadas por vecinos. El objetivo de este operativo fue promover el respeto por las normas y generar mayor conciencia sobre la importancia de conducir de manera segura.



Este operativo tuvo un condimento especial: fue el primero en realizarse con la nueva camioneta de la Guardia Urbana, un vehículo adquirido con fondos comunales gracias al aporte de todos los vecinos. La incorporación de esta unidad permitirá reforzar la presencia en las calles y brindar una respuesta más eficiente en materia de control y prevención.



Desde la Comuna destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica, como parte de un plan integral para mantener un tránsito más ordenado y seguro, y reforzar el compromiso de toda la comunidad con la convivencia vial.

