María Teresa avanza con el sueño del lote propio: se firmaron los boletos del Barrio Más Cerca

En la jornada de hoy, se concretó un importante avance en la política habitacional de la Comuna de María Teresa con la firma de los boletos de compra-venta correspondientes al loteo del Barrio Más Cerca. El acto administrativo, más que un trámite, representó un momento de profunda emoción para las familias adjudicatarias, quienes comienzan a transitar el camino hacia la construcción de su hogar.



Los beneficiarios, previamente seleccionados mediante sorteo y cumpliendo con los requisitos establecidos, se acercaron para formalizar la adquisición del terreno. Estos lotes serán la base donde, en los próximos meses, levantarán sus viviendas, en un entorno pensado para el desarrollo de una comunidad sólida y con identidad.



Desde la Comuna destacaron que el proyecto busca no solo facilitar el acceso a la tierra, sino también promover el arraigo local, el desarrollo urbano planificado y la igualdad de oportunidades para los habitantes. “Vamos a seguir trabajando para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder al lote propio”, afirmaron desde la gestión comunal.





Este paso es parte de una política integral que prioriza el derecho a la vivienda, entendida como un factor clave para el bienestar familiar y la inclusión social.