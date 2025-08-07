La unidad 0 km fue adquirida con fondos propios y se integra al programa “Ojos en Alerta” para fortalecer la seguridad ciudadana.
María Teresa avanza con el sueño del lote propio: se firmaron los boletos del Barrio Más Cerca
Vecinos y vecinas firmaron los boletos de compra-venta del loteo Barrio Más Cerca, dando un paso clave hacia la casa propia.
En la jornada de hoy, se concretó un importante avance en la política habitacional de la Comuna de María Teresa con la firma de los boletos de compra-venta correspondientes al loteo del Barrio Más Cerca. El acto administrativo, más que un trámite, representó un momento de profunda emoción para las familias adjudicatarias, quienes comienzan a transitar el camino hacia la construcción de su hogar.
Los beneficiarios, previamente seleccionados mediante sorteo y cumpliendo con los requisitos establecidos, se acercaron para formalizar la adquisición del terreno. Estos lotes serán la base donde, en los próximos meses, levantarán sus viviendas, en un entorno pensado para el desarrollo de una comunidad sólida y con identidad.
Desde la Comuna destacaron que el proyecto busca no solo facilitar el acceso a la tierra, sino también promover el arraigo local, el desarrollo urbano planificado y la igualdad de oportunidades para los habitantes. “Vamos a seguir trabajando para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder al lote propio”, afirmaron desde la gestión comunal.
Este paso es parte de una política integral que prioriza el derecho a la vivienda, entendida como un factor clave para el bienestar familiar y la inclusión social.
Obras en María Teresa: corte de calles en la zona del frigorífico
Por tareas de cordón cuneta, algunas calles permanecerán cerradas al tránsito por varios días.
María Teresa inaugura el Centro Integral Magnolias
La nueva institución brindará atención integral, acompañamiento y desarrollo personal desde una perspectiva inclusiva.
Obras en marcha en María Teresa: mejoras viales, luminarias y espacios públicos
La comuna avanza con múltiples intervenciones en distintos sectores del pueblo, enfocadas en infraestructura urbana, seguridad y calidad ambiental.
María Teresa: Condenado a 3 años por extorsión sexual desde la cárcel
Se hacía pasar por una joven en redes sociales, consiguió fotos íntimas y luego pidió dinero para no denunciar a la víctima.
"La comunicación es una obligación de gestión": Goyechea anticipó la apertura de Magnolia con una jornada de puertas abiertas
El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, dialogó en radio sobre el valor de comunicar desde el Estado, el rol del streaming local y adelantó cómo será la presentación de “Magnolia”, un nuevo espacio comunitario.
La RAE incorpora "pelotudo" al diccionario: del insulto al reconocimiento lingüístico
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Studebaker apuesta al futuro: un modelo de formación integral para chicos y chicas del fútbol infantil
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
Villa Cañás retira árboles en mal estado sobre la ruta para evitar accidentes
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Incendio forestal arrasó más de 16.000 hectáreas en el sur de Francia
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.