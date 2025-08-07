Dibu Martínez, otra vez nominado al mejor arquero del mundo

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue nuevamente nominado al prestigioso Trofeo Yashin, que entrega la revista France Football al mejor guardameta del mundo. La distinción reconoce el rendimiento individual de los arqueros durante la última temporada y es parte de la gala del Balón de Oro.

Martínez, figura clave en la Selección Argentina, ya ganó este reconocimiento en 2023 y 2024, consolidando su lugar entre los mejores del planeta. En esta nueva nominación, buscará sumar su tercer galardón consecutivo, una hazaña inédita para un arquero argentino.

El Trofeo Yashin será entregado en la ceremonia oficial del Balón de Oro, donde también se premiará al mejor futbolista del año y otras categorías destacadas.