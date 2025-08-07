Dibu Martínez, otra vez nominado al mejor arquero del mundo

No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo
El técnico campeón del mundo en 2022 quedó fuera de la lista oficial para el Trofeo Johan Cruyff, que destaca al mejor DT del año.
El argentino va por su tercer Trofeo Yashin, tras haberlo ganado en 2023 y 2024.DeportesHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue nuevamente nominado al prestigioso Trofeo Yashin, que entrega la revista France Football al mejor guardameta del mundo. La distinción reconoce el rendimiento individual de los arqueros durante la última temporada y es parte de la gala del Balón de Oro.
Martínez, figura clave en la Selección Argentina, ya ganó este reconocimiento en 2023 y 2024, consolidando su lugar entre los mejores del planeta. En esta nueva nominación, buscará sumar su tercer galardón consecutivo, una hazaña inédita para un arquero argentino.
El Trofeo Yashin será entregado en la ceremonia oficial del Balón de Oro, donde también se premiará al mejor futbolista del año y otras categorías destacadas.
El arquero de Independiente y su pareja se expresaron en redes contra la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No es una cuestión política, es humanidad”, afirmaron.
El piloto argentino fue hospitalizado tras salirse de pista en Hungaroring, pero se encuentra en buen estado de salud.
El equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrenta este miércoles a Pumas de México sin su máxima figura, lesionada, en un duelo clave por la clasificación.
Boca recibió buenas noticias: Ayrton Costa y Carlos Palacios se recuperaron para jugar el clásico. Además, el club desmintió a Racing por el día del partido.
El histórico líder de la barra de Boca protagonizará una serie que retratará su vida al frente de la hinchada más temida del país.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.