Detectaron tres casos en el país. Se trata del sublinaje XFG de Ómicron, una variante en vigilancia por la OMS. No es más grave ni más transmisible, pero se insiste en completar esquemas de vacunación.
Una dieta baja en carbohidratos demostró reducir migrañas crónicas en más del 60% de los casos
Una investigación internacional con más de 7.600 participantes evidenció que una intervención alimentaria puede disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis de migraña.SaludHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Intervención nutricional reduce frecuencia e intensidad de migrañas en estudio con más de 7.600 personas
Un estudio clínico internacional liderado por el médico argentino Facundo Pereyra demostró que una intervención alimentaria específica puede reducir la frecuencia e intensidad de las migrañas crónicas. La investigación, publicada en la revista científica Journal of Human Nutrition and Dietetics, evaluó a 7.677 adultos con diagnóstico de migraña y trastornos digestivos, quienes participaron de un programa nutricional de dos semanas basado en una dieta baja en FODMAP, almidón y sacarosa.
El plan, denominado B15, fue desarrollado por Pereyra y su equipo con un enfoque antiinflamatorio, no farmacológico y digital, aplicado tanto en Argentina como en Estados Unidos. Según los resultados, el 60,3% de los participantes presentó una mejoría clínica significativa: la intensidad del dolor disminuyó de 6,1 a 3,8 puntos en la escala de 10, mientras que la frecuencia de los episodios semanales pasó de 3,4 a 2,5 días.
El estudio también mostró una reducción en la discapacidad asociada a la migraña, evaluada mediante la escala MIDAS. Aquellos que más respondieron al tratamiento fueron pacientes jóvenes con síntomas digestivos como distensión, dispepsia, acidez, fatiga o niebla mental.
Pereyra explicó que estos hallazgos refuerzan la hipótesis del eje intestino-cerebro, una conexión bidireccional entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central. “Demostrar que una intervención alimentaria sostenida puede reducir síntomas neurológicos crónicos interpela incluso a los sectores más escépticos”, afirmó.
La dieta baja en FODMAP ya se utiliza en casos de síndrome de intestino irritable, pero esta evidencia científica la posiciona también como una alternativa eficaz para el manejo complementario de la migraña, una de las principales causas de discapacidad entre personas menores de 50 años.
