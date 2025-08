Cinco claves sobre la variante “Frankenstein” del COVID en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) confirmó la presencia en Argentina de la variante XFG del COVID-19, apodada “Frankenstein” por su origen híbrido. Esta subvariante, derivada de la recombinación genética entre las linajes LF.7 y LP.8.1.2 de Ómicron, fue detectada en tres muestras analizadas por el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.



Los casos identificados corresponden a las semanas epidemiológicas 26 y 27, en un contexto de baja circulación viral en el país. La Organización Mundial de la Salud ya había incluido a XFG en su lista de “variantes bajo monitoreo”, debido a un incremento de infecciones en Asia, Europa y América Latina.

🔍 Cinco puntos clave sobre la variante XFG:

¿Qué es la variante “Frankenstein”?

XFG es una subvariante de Ómicron surgida por recombinación genética. Su apodo proviene de su estructura híbrida, similar al personaje literario creado con partes diferentes. Ya circula en Estados Unidos, Brasil y ahora en Argentina.

Síntomas más frecuentes:

Coinciden con otras variantes de Ómicron. Se reportan fiebre, tos seca, dolor de garganta, malestar general, fatiga y en algunos casos, disfonía o afonía. No se detectó mayor severidad clínica.

Gravedad y transmisibilidad:

Los especialistas coinciden en que no es más contagiosa ni más grave. No hay evidencia de hospitalizaciones fuera de los parámetros habituales.

Efectividad de las vacunas:

Las vacunas disponibles continúan siendo eficaces contra esta variante. Se recomienda mantener esquemas completos y refuerzos actualizados para reducir riesgos de cuadros graves.

Quiénes deben vacunarse y cada cuánto:

Mayores de 50 años, embarazadas e inmunocomprometidos: refuerzo cada 6 meses.

Menores de 50 con comorbilidades y personal esencial: refuerzo cada 6 a 12 meses.

Población general entre 6 meses y 49 años: refuerzo anual.

Las vacunas son gratuitas y están disponibles en todo el sistema público de salud.