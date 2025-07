En una entrevista exclusiva con Oscar Canavese en FM Sonic, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, reflexionó sobre su reciente reelección con más de 1.300 votos sin realizar campaña electoral. “Fue una decisión difícil, pero acertada. La gente está cansada de promesas que no se cumplen, preferimos hablar con hechos”, explicó.

Goyechea sostuvo que la clave de su gestión está en el trabajo en equipo y en el equilibrio fiscal que mantiene la comuna: “Hace rato que gastamos en función de lo que recaudamos, sin desatender las demandas de la gente”. Asimismo, cuestionó duramente la falta de acompañamiento del gobierno provincial: “Por castigarme a mí, terminan castigando a 4.500 vecinos. Es un despropósito”.

También advirtió sobre la baja participación electoral: “Vamos camino a gobiernos que no representan a nadie. Si el 40% vota hoy y sigue bajando, ¿quién va a tener legitimidad?”. En ese sentido, llamó a repensar el sistema y criticó la multiplicación innecesaria de elecciones por conveniencia política.

Sobre la actualidad provincial, fue contundente: “Pullaro nos prometió federalismo y equidad, pero sólo beneficia a los suyos. No hay aulas, no hay apoyo a deportistas, y María Teresa queda afuera de todo”. Finalmente, se refirió al intento de reforma constitucional: “A nadie le interesa porque solo se habla de reelecciones. Deberían usar esa oportunidad para pensar en la gente, no en los cargos”.