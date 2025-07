San Lorenzo arruinó el debut de Tevez y se llevó un triunfazo de Córdoba

San Lorenzo comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura 2025 tras vencer 2-1 a Talleres en Córdoba, en un duelo correspondiente a la Zona B. El encuentro marcó el debut oficial de Carlos Tevez como entrenador del conjunto cordobés, que no pudo revertir su mal presente.

El equipo dirigido por Damián Ayude logró ponerse en ventaja en el primer tiempo gracias a un tanto de Alexis Cuello, quien definió tras una buena jugada colectiva. Aunque Talleres logró igualar con un golazo de Luis Sequeira que encendió al público local, los de Boedo encontraron la victoria sobre el final gracias a un infortunio de Juan Camilo Portilla, que terminó marcando en contra de su arco.

Con este resultado, San Lorenzo suma tres puntos vitales en un torneo corto, mientras que Talleres continúa comprometido con el descenso por la Tabla Anual. El debut de Tevez no tuvo el arranque esperado, y el equipo deberá reaccionar rápidamente para salir del fondo.

En otro partido destacado de la jornada inaugural, Aldosivi y Central Córdoba igualaron 0-0 en Mar del Plata por la Zona A. Si bien hubo momentos de buen juego, ninguno de los dos logró romper el cero en el Estadio José María Minella.

La fecha continuará con cuatro encuentros más: Rosario Central vs. Godoy Cruz (16:00), Gimnasia vs. Instituto (18:30), Huracán vs. Belgrano (18:30) y Racing vs. Barracas Central (20:45), todos con transmisión en vivo y alto interés por parte de los hinchas.