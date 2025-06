River Plate buscará esta noche asegurar su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 cuando enfrente a Monterrey desde las 22 horas en el Rose Bowl de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo E. El equipo de Marcelo Gallardo llega con la obligación de sumar de a tres tras su debut con victoria ajustada ante Urawa Red Diamonds y ante la igualdad entre Inter y Monterrey en el otro cruce de la zona.

El Millonario deberá reponerse no solo del irregular rendimiento futbolístico mostrado en su estreno, sino también de una baja sensible: Sebastián Driussi sufrió un esguince severo en su tobillo izquierdo y quedó descartado para el resto del torneo. Su lugar podría ser ocupado por Miguel Borja, aunque el colombiano no convence del todo por su escasa movilidad. La otra opción que maneja Gallardo es sumar un mediocampista más, como Maximiliano Meza, para ganar en control y juego colectivo.

El probable equipo de River incluiría a Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella o Paulo Díaz, Acuña; Castaño, Enzo Pérez (ya recuperado de sus molestias), Nacho Fernández; Mastantuono, Borja o Meza, y Colidio.

En tanto, Monterrey llega con confianza tras empatar ante Inter en la primera fecha, en lo que fue el debut del técnico Domènec Torrent. El conjunto mexicano sorprendió con su solidez y hasta estuvo cerca de la victoria. Para el duelo de esta noche, todo indica que Sergio Ramos, capitán y autor de un gol, será titular pese a entrenarse de forma diferenciada en la semana.

El esquema de los Rayados pasaría del 3-5-2 a un 4-2-3-1, con la inclusión de Nelson Deossa en lugar de Stefan Medina. Entre los titulares estará Lucas Ocampos, ex River y reconocido hincha del club, además de los argentinos Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

Así está el Grupo E:

Inter: 4 puntos (+1)

River: 3 puntos (+2)

Monterrey: 1 punto (0)

Urawa Red Diamonds: 0 puntos (-3)

Una victoria meterá a River directamente en los octavos de final, mientras que un empate o una derrota lo dejarían en una situación comprometida de cara al último partido.

📺 El encuentro se podrá ver por Telefe y D Sports, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.