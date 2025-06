Villa Cañás vive semanas decisivas de cara a la elección de concejales del próximo 29 de junio. En un escenario dominado por la alianza oficialista entre la UCR y el PRO, una nueva figura irrumpe como alternativa política: José “Pepe” Rolando, quien encabeza una lista que se presenta como la única oposición real al actual oficialismo local.

Radicado nuevamente en Villa Cañás tras una década en Rosario, donde se formó académicamente, Pepe decidió dar el salto a la política institucional. Lo hace de la mano de un frente que reúne al Movimiento Evita y Ciudad Futura, sumando así experiencia territorial y proyección provincial con referentes como Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli y Juan Monteverde.

"Siempre me gustó la política. Hoy entendí que si no nos involucramos, siguen gobernando los mismos de siempre", señaló durante la entrevista exclusiva emitida por Sonic TV.

Ideas nuevas, compromiso joven

Entre los ejes de su propuesta, Rolando plantea la necesidad de aggiornar normativas locales, especialmente aquellas que afectan a la juventud. “Villa Cañás se está quedando viejo. Necesitamos modernizar ordenanzas que obstaculizan la apertura de bares y espacios recreativos para jóvenes”, afirmó, comparando la situación con localidades vecinas que han tenido mayor apertura en ese sentido.

Además, remarcó el rol de los concejales como auditores del Ejecutivo y sostuvo que es necesario “cuestionar lo que está mal y apoyar lo que está bien”, promoviendo un consejo más plural, participativo y transparente.

Un llamado a participar y construir

Durante el cierre de la entrevista, Pepe Rolando fue claro: “Lo más importante es que la gente vaya a votar. Después, que elija. Pero si no participamos, no podemos reclamar”. Con tono conciliador, invitó a su contrincante Claudia Compañs a un debate público transmitido en vivo, destacando que “acá no hay enemigos, solo propuestas distintas para mejorar la ciudad”.

De cara a lo que viene, adelantó: “Si nos va bien, representaremos a la gente desde el Concejo. Si no, volveremos a intentarlo. Esto recién empieza”.