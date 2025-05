Sergio Apa, presidente de la asociación civil Espacio Ariel y referente en prevención de adicciones, dialogó en exclusiva con Sonic TV y lanzó una cruda advertencia sobre el avance del consumo de vapers entre niños, adolescentes y jóvenes de toda la región.

Durante la entrevista, Apa señaló con preocupación que “vemos chicos de 9 y 10 años vapeando a la salida de la escuela, y muchos padres ni siquiera saben qué contienen estos dispositivos”. Según explicó, la sustancia que se inhala “no está controlada, puede tener metales pesados, nicotina altamente concentrada y sustancias cancerígenas”. Ya hay radiografías que muestran manchas metálicas en los pulmones de menores.

“El vaper no es una alternativa al cigarrillo, es igual o más dañino. Y lo peor: se ha naturalizado su uso sin conocer las consecuencias”, alertó.

❗Una moda peligrosa que puede ser puerta de entrada a otras adicciones

Sergio Apa dejó en claro que el vapeo es altamente adictivo y no se trata solo de un fenómeno entre adolescentes. “Hay niños que jamás fumaron y empiezan por un vaper. De ahí, el salto a un cigarrillo o una droga más dura es muy corto”, advirtió.

A su vez, explicó que el consumo se instaló como “una moda” sin distinción de clases sociales y que muchas familias lo permiten sin dimensionar los riesgos. “Los chicos están llamando la atención. Nos están pidiendo contención”, dijo con firmeza.

📉 Salud mental, tuberculosis y nuevas drogas: una alerta integral

El titular de Espacio Ariel también se refirió a otros temas alarmantes: el aumento de casos de tuberculosis relacionados al uso de pipas caseras, el uso de óxido nitroso (gas de la risa) en fiestas electrónicas, y los índices crecientes de intentos de suicidio en niños de 9 años. Según Apa, “las adicciones son la consecuencia de una profunda falta de afecto y orientación familiar”.

Insistió en que muchos jóvenes recurren incluso a inteligencias artificiales para hablar de su salud mental porque no encuentran espacios de escucha en casa.

“El problema no es el vaper, el problema somos nosotros como sociedad que no estamos presentes”, resumió.

📌 Un llamado urgente a las familias y a las instituciones

Sergio Apa remarcó que ya se está trabajando con concejales y autoridades regionales para establecer ordenanzas que regulen y prohíban el uso de vapers en menores de edad. Sin embargo, advirtió que “no alcanza con leyes si no hay conciencia en los hogares”.

La entrevista finalizó con un mensaje contundente: “Los chicos necesitan solo 20 minutos por día para sentirse amados. Estamos 8 horas en el celular y no los escuchamos. Es momento de despertar”.