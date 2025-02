Gene Hackman, reconocido actor estadounidense de 95 años, fue encontrado sin vida junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. La noticia fue confirmada por el sheriff del condado, Adán Mendoza, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas del deceso. También se reportó la muerte del perro de la pareja.

Hackman, ganador de dos premios de la Academia, es grabado por su icónica interpretación del detective Jimmy "Popeye" Doyle en The French Connection (1971) y su papel como el sheriff despiadado "Little Bill" Daggett en Unforgiven (1992). A lo largo de una prolífica carrera que abrió cinco décadas, participó en más de 80 películas, incluyendo clásicos como Mississippi Burning , The Conversation y The Royal Tenenbaums .

📽️ Una leyenda del cine estadounidense

Nacido en Illinois en 1930, Hackman superó una infancia difícil para convertirse en una de las figuras más respetadas de Hollywood. Su versatilidad actoral y su compromiso con cada personaje lo convirtieron en un referente del cine. En 2008, anunció su retiro de la industria para dedicarse a la escritura y la pintura, estableciéndose en Santa Fe, donde vivió hasta sus últimos días.

A pesar de su retiro, su legado sigue vigente y su influencia ha marcado a generaciones de actores y cineastas. En las próximas horas, se espera que familiares, colegas y amigos expresen sus condolencias y se brinden más detalles sobre su fallecimiento.