Supo tirar magia en cada rincón del campo de juego del Monumental, despertó la ovación de las miles de almas que colmaban el estadio, fue campeón y se ganó el mote de ídolo para siempre. Pero desde que en 2012 decidió colgar los botines, lo cierto es que Ariel Ortega dijo presente poco y nada en esas tierras donde brilló; incluso pese a ser un reconocido hincha de River, es extraño verlo en los palcos de Alcorta 7597.

¿Cuál es el motivo? En diálogo con el programa Hacelo y me muero, el Burrito reveló que "trato de no ir a la cancha" porque "la gente que no va a ver los partidos y me molesta". "Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo", sentenció el crack, que por estos días sigue despuntando el vicio con la pelota representando al Senior del Millonario.

Ortega sorprendió con esta curiosa explicación, pero los futboleros probablemente entenderán su referencia en estos tiempos donde la tecnología se apodera hasta del momento de vivir una experiencia única como ir a alentar al cuadro de tus amores.

Ortega, el deseo que le quedó pendiente en River y los elogios a Echeverri

Ya saliendo de este terreno, el talentoso exfutbolista repasó un poco lo que fue su condecorada trayectoria y reconoció que "me hubiese gustado jugar toda la vida en River". ¿Por qué no pudo ser? "En su momento (NdR: 1997) se dio la posibilidad de una venta a España (NdR: Valencia) y yo atravesaba mi mejor etapa futbolística. Habíamos ganado el campeonato y la Libertadores (NdR: 1996) y la verdad que estaba muy identificado con River. Por cosas de representantes, de intereses económicos personales de dirigente, me tuve que ir un poco obligado", explicó.

Además, quien alzó siete títulos en el cuadro riverplatense analizó el presente del elenco de Martín Demichelis y aprovechó para llenar de elogios a Claudio Echeverri: "Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River".