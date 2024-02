La tarjeta azul llegará el fútbol inglés: qué es, cómo funciona y cuándo se estrenaría

Los medios de Inglaterra difundieron por estas horas una noticia con rebote internacional. Según una publicación The Telegraph, un prestigioso diario que se distribuye en esas tierras, el fútbol profesional incorporará una nueva regla: la tarjeta azul. Ya no serán sólo la amarilla y la roja, sino que los árbitros tendrán a disposición otra manera de sancionar a los jugadores cuando cometan una falta. Pero, ¿de qué trata?.

Esta implementación estará destinada a expulsar a los futbolistas de campo durante unos 10 minutos y no de forma permanente como sí ocurre actualmente. No estará orientada a infracciones graves que sí merezcan un castigo mayor: será para casos puntuales de faltas tácticas, o bien, protestas por no estar de acuerdo con las decisiones arbitrales.

Los dos cartones que los jueces utilizan en la actualidad fueron incorporados a las reglas a partir del Mundial de México 1970. Ahora se les sumará el color azul. A través de su artículo, el periódico inglés aseguró que esa norma será oficializada este viernes por la International Football Association Board (IFAB), donde se anunciarán las nuevas medidas para el reglamento.

La cuestión no termina ahí. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, cuando un protagonista vea dos veces una tarjeta azul en un mismo partido? Deberá marcharse directo al vestuario y se perderá, por lo menos, una fecha. Lo mismo pasará en el caso de que observe en un juego una tarjeta azul y otra amarilla: será considerado doble amonestación y, por lo tanto, expulsión.

¿Desde cuándo comenzará a regir la nueva regla?

Si bien todavía falta la confirmación oficial, se estima que la tarjeta azul tendrá su estreno en el verano europeo, de modo que la competición de elite quedará descartada para las primeras pruebas. También se baraja la posibilidad de implementarla en la FA Cup, tanto masculina como femenina. Desde el Viejo Continente afirman que la Football Association evalúa ofrecer los certámenes de la próxima temporada para ponerla en práctica. ¿Llegará a la Argentina?