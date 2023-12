El futbolista Ricardo Centurión volvió a ser noticia por cuestiones extrafutbolisticas luego de que intente escapar de un control policial y luego dé positivo en un narcotest por cocaína en la zona de Villa Soldati.

Según el informe policial, personal de Despliegue de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciuadad se encontraba en las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldati, lugar en el que detuvieron a dos vehículos con varios hombres en su interior. En uno de ellos se encontraba Ricardo Centurión.

Durante el proceso de identificación de los ocupantes de los vehículos, el futbolista se dio a la fuga, algo que derivó en una persecución e intercepción posterior del auto del delantero. El informe añade que, a raíz de esa fuga, la Unidad de Flagrancia Sur ordenó un narcotest y un alcohotest y el futbolista habría dado positivo en el primero de ellos y negativo en el segundo.

Por lo pronto, el exjugador de Racing, Boca, Vélez y Barracas Central no fue detenido, pero su auto fue secuestrado y se le labró un acta de infracción.

"Me cansé de la vida": el tormentoso historial extrafutbolístico de Centurión

El pasado 16 de abril, Ricardo Centurión disputó el último de sus diez partidos con Barracas Central, su último club. "Lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza", fue la frase con la que el entonces entrenador del Guapo, Sergio Rondina, decretó el fin de ciclo para Ricky en el club.



Las polémicas persiguen a Centurión desde sus inicios en Racing y de poco sirvieron sus pasos por Boca, San Lorenzo y Vélez para lograr salir de ese ciclo vicioso. De hecho, pese a haber tenido un buen desempeño futbolístico en el Xeneize, el club decidió no comprar su pase luego de que se viralice una foto suya con una escopeta recortada, además de haberse visto envuelto en una confusa pelea dentro del plantel durante una concentración.

"Me cansé de la vida. Había agotado todo. me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil", supo decir previo a su desembarco en Barracas Central y luego de rescindir su vínculo con Vélez.



Los últimos años no fueron fáciles para Centurión, al margen de sus problemas con los excesos. En marzo de 2020, su novia Melody Pasini, falleció a los 25 años a raíz de un paro cardíaco. Centurión convivía con ella durante la cuarentena al momento de su muerte. Según contó su hermana, Pasini era trasplantada de corazón hacía 13 años, había superado un cáncer en 2015 y había sido sometida a tres stents en 2018.