El comunicado oficial de Papu Gómez tras ser notificado por su doping: "No quiero retirarme de esta manera"

Después de haber sacudido al mundo del fútbol -en especial el argentino- por su doping positivo, que podría desencadenar en una suspensión de dos años y en su retiro profesional, Alejandro Papu Gómez reapareció y compartió un comunicado oficial en sus redes sociales.

Después de dos días de completo hermetismo, el atacante argentino, que semanas atrás había sido anunciado como flamante refuerzo de Monza de Italia, se manifestó públicamente acerca del escándalo en el que está envuelto y dio su versión de los hechos.

"A raíz de las recientes noticias publicadas sobre mi persona en relación a una posible infracción reglamentaria en materia antidopaje, a continuación pongo en conocimiento de los medios de comunicación y opinión pública lo siguiente", abrió el Papu.

En primer lugar, confirmó haber sido notificado de la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, teniendo en cuenta que el control se dio cuando aún era futbolista de Sevilla, y dio detalles del castigo: "Se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años".

Unas líneas debajo, Gómez remarcó su profesionalismo y su transparencia en el fútbol: "Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje". Y dejó en claro: "Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida".

Además, profundizó sobre el accidente doméstico que derivó en su doping positivo: "La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol".

Ya sobre el cierre del comunicado, Papu aseguró que un grupo de profesionales está evaluando su caso, posiblemente con el objetivo de reducir la sanción: "Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa".

Y concluyó con un mensaje para los hinchas y gente cercana: "Quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional".

"Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente una noche en un ataque de tos. Estoy triste y arrepentido, fue un accidente doméstico. Después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y en Sevilla, nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. En mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar el tema", explicó el argentino a través de un video que publicó en sus redes sociales.

La historia del Papu Gómez en Monza tras su doping positivo

Minutos antes de su comunicado oficial, el campeón del mundo le había dedicado un mensaje de apoyo a su equipo para el partido frente a la Roma de José Mourinho, Leandro Paredes y Paulo Dybala, quien no jugó por lesión.

“Vamos chicos”, escribió en sus historias el Papu, junto a tres emojis de aliento y un corazón. En la imagen se ven sus piernas y, de fondo en la TV, el partido de esta mañana del domingo. La publicación, claramente, fue en apoyo al conjunto lombardo, que días atrás notificó su doping positivo en un comunicado.