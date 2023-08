Con Boselli, River volvió a las prácticas y Demichelis empieza a recuperar lesionados

River volvió a entrenarse este martes por la tarde en el predio de Ezeiza luego de que el plantel haya tenido el lunes libres después del triunfo del domingo como local por 5-1 ante Barracas Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga y de a poco Martín Demichelis empezó a recuperar a varios de los lesionados.

Con el certamen local como único objetivo en este semestre, el plantel comenzó a preparar la visita a Vélez del próximo sábado desde las 21.30 en el Amalfitani. Y en el inicio de la semana la principal novedad en Núñez es que Gonzalo Martínez, el sexto y último refuerzo, recibió el alta médica en su viaje a España y ya lo esperan para que cuando regrese comience a trabajar a la par de sus compañeros, lo que haría desde este miércoles.

El Pity está volviendo de la ruptura del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda y si bien dejó atrás el problema, deberá ponerse a punto desde lo físico y futbolístico. En principio la idea es que reaparezca con la camiseta de la Banda, que no se pone desde 2018, para octubre, pero todo dependerá de cómo lo vea el cuerpo técnico.

Por otro lado, el que se prepara para la vuelta en el corto plazo es Leandro González Pirez, quien superó una metatarsalgia y se entrenará con normalidad desde el miércoles. Sin embargo, no estaría a disposicion para el sábado. En tanto, Paulo Díaz aún sigue rehabilitándose de la distensión del ligamento lateral externo de la rodilla derecha al igual que Rodrigo Aliendro, quien sufrió la ruptura del tendón del pectoral mayor del hombro izquierdo contra Argentinos Junrios y tendrá más de un mes de recuepración.

Otro de los que también empezó a moverse a la par del resto es el juvenil Sebastián Boselli, quien la semana pasada se transformó en refuerzo tras llegar proveniente de Defensor Sporting de Uruguay, y de a poco podrá ser considerado por el DT.

Con este panorama, es probable que Demichelis piense en repetir el once en el Amalfitani ya que los que jugaron están a disposición y no tendrá ningún alta de acá al sábado. Sin embargo, con el correr de los días irá probando el esquema y definirá si mete mano o no.