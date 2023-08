La confianza de Almirón tras el empate de Boca con Racing: "Está abierta la serie y el equipo está muy fuerte"

Jorge Almirón, entrenador de Boca, dejó en claro que confían en que pueden pasar de ronda, luego del empate por 0-0 frente a Racing, como local en la Bombonera, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"El equipo hizo los méritos para sacar ventaja. Tuvimos situaciones claras de gol. Arriesgamos a jugar mano a mano. Nos faltó el gol, que nos hubiese dado tranquilidad para manejar de otra manera. Es normal, queremos aprovechar la situación de local. Está abierta la serie y el equipo está muy fuerte", expresó el técnico en conferencia de prensa.

En ese sentido, resaltó que "el equipo tiene potencial para avisar de visitante" y que los nota "fortalecidos". Y agregó: "Tenemos jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. No vamos a ir a especular".

Por otra parte, aseguró que pensaba que Racing "iba a jugar así" y que le quitaron "toda la iniciativa de juego". "Lo obligamos a jugar con pelotazos y no es lo que les favorece. No pudimos hacer gol lamentablemente", afirmó el director técnico del Xeneize.

"En la Copa Libertadores a veces se hace este tipo de partidos, de especular, hacer tiempo. Cuando uno juega de visitante busca bajar la euforia de la gente. Nosotros no hacemos tiempo nunca. El análisis va más allá, para mí. No pudimos ganar pero hicimos todo el esfuerzo para hacerlo. Jugamos mano a mano por todo el partido", dijo. Y sentenció: "Tuvieron un poquito más la pelota, si bien no llegaron. Nosotros arriesgamos, jugamos mano a mano con espacios amplios. Tuvimos las más claras en el partido".

Qué dijo Almirón de la lesión de Barco

Jorge Almirón lamentó la lesión de Valentín Barco, quien salió a los 3 minutos del segundo tiempo por un problema en el aductor. "Terminó con una molestia. En el entretiempo lo vieron los médicos pero estaba para seguir. Ahora hay que esperar los estudios", afirmó el entrenador.