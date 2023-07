El entrenador de Independiente, Ricardo Zielinski, aseguró que "fue una vergüenza" el penal que el árbitro Pablo Echavarría cobró a favor de Atlético Tucumán tras revisar la jugada en el VAR por una supuesta falta del defensor Patricio Ostachuk contra el volante Braian Guille y que le permitió al delantero Marcelo Estigarribia marcar el único tanto del encuentro.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, el Ruso remarcó: "El penal que cobró fue una vergüenza, pero también no expulsar a (Nicolás) Romero en el foul a (Baltasar) Barcia. No tengo mucho más que opinar. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy fue una vergüenza y nos condicionó más allá de que fue un partido parejo".

A su vez, apuntó contra Jorge Baliño, quien estuvo encargado del VAR, ya que fue quien le avisó a Echavarría que revisara la jugada: "Cada vez que llaman del VAR tenés que cobrar, parece que está preestablecido así. En un contexto normal hubiese sido empate, pero hubo una incidencia grande del VAR. A veces te toca a favor y a veces en contra".

Además, explicó que ese tanto del Decano desacomodó a su equipo: "Creo que podríamos haber hecho un gol, pero no se dio. No estamos finos. Cada vez que hay un gol evidentemente el otro equipo tiene que hacer el gasto y lo hicimos. El daño ya se había hecho con el penal".

Finalmente, se refirió a la irregularidad de sus dirigidos que no pueden acumular dos victorias consecutivas y desde que llegó solo ganó una vez de visitante -la fecha pasada por 1-0 ante Central Córdoba-: "Todas las semanas damos un paso para adelante y otro para atrás. Hace mucho que teníamos que reafirmar cosas y siempre nos pasa algo. Veníamos de hacer un buen partido en Santiago del Estero, pero siempre nos pasa lo mismo. Seguiremos trabajando para mejorar".